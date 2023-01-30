​«Барселона» пока не может зарегистрировать новый контракт Алонсо

Несколько дней назад «Барселона» объявила о продлении контракта с Маркосом Алонсо. Впрочем, каталонский клуб пока не может зарегистрировать новый трудовой договор защитника. Причина – превышение лимита заработных плат. Об этом рассказывает Quе T'hi Jugues.

Маркосу Алонсо 32 года. За «Барселону» он выступает с сентября прошлого года после перехода на правах свободного агента. За «сине-гранатовых» Алонсо провёл 20 матчей, в которых забил два гола.

Отметим, что «Барселона» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Второй «Реал» команда Хави опережает на пять зачётных баллов.