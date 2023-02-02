«Барселона» впервые в истории выиграла четыре матча кряду с минимальным преимуществом

В отложенном матче семнадцатого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» благодаря голам Рафиньи и Левандовски, на что «Бетис» сумел ответить лишь не очень опасным навесом, который благодаря ротозейству Кунде превратился в автогол.

Как оказалось, это был уже четвертый матч кряду в рамках чемпионата Испании, который «Барселона» выигрывает прагматично - с минимальным преимуществом в счете. Предыдущие три матча были выиграны со счетом 1:0 - это были встречи с мадридским «Атлетико», «Хетафе» и «Жироной».

Ну а в следующем туре «Барселона» примет «Севилью», это случится уже пятого февраля.