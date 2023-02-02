«Барселона» повторила клубный рекорд по наименьшему количеству голов за первую половину сезона

Матчем с «Бетисом» для «Барселоны» завершилась первая половина испанского чемпионата - команда выиграла со счетом 2:1, не сумев обеспечить себе сухой результат из-за автогола Кунде.

Если бы не эта неудача французского защитника, то «Барселона» могла бы повторить абсолютный рекорд испанского чемпионата, который принадлежит «Депортиво» - в сезоне 1993/1994 команда пропустила лишь шесть мячей за первую половину сезона, упустив в итоге чемпионский титул в последнем туре в пользу «Барселоны» Кройфа - последний из одиннадцати титулов великого игрока из Нидерландов в качестве тренера клуба.

А так, нынешняя «Барселона» «всего лишь» повторила свой предыдущий рекорд - но и он был установлен давно, в сезоне 1986/1987, когда команда под руководством Терри Венейблса пропустила также семь мячей в первых девятнадцати матчах чемпионата, а стоял в воротах «Барсы» тогда Андони Субисаррета.