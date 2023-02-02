Гави решил поменять свой номер в «Барселоне» - вместо 30 будет 6

Новые лидеры нарождающейся «Барселоны», Педри и Гави, последовательно сменили свои номера - если Педри это сделал перед началом сезона, сменив 16 на 8 номер, под которым выступал ранее Андрес Иньеста, то Гави решил сделать это сейчас, в процессе перерегистрации футболиста в качестве игрока первой команды.

Вместо 30 номера он будет выступать в футболке с шестым номером - легендарный номер, под которым за «Барсу» с 1998 по 2015 год выступал не кто иной, как ее нынешний наставник, Хави Эрнандес. Сейчас молодой футболист проводит свой второй полный сезон за клуб.

В сборной Испании Гави бегает, напомним, в футболке под девятым номером.