Хави не рассчитывает на Бельерина

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может покинуть испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не рассчитывает на испанского футболиста и не будет препятствовать его уходу.

Напомним, Бельерин перешёл в «Барселону» в сентябре прошлого года из лондонского «Арсенала». В текущем сезоне 27-летний защитник провёл за «сине-гранатовых» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Бельерина с испанским клубом рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 15 миллионов евро.