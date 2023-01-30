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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена провернуть одно подписание до закрытия трансферного окна

30 Января 2023 • 21:42 Комментировать
Бетис
...
Барселона
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01.02 23:00

«Барселона» занимается поисками нового игрока для усиления атакующей линии.

Недавно команду покинул нападающий Мемфис Депай, перебравшийся в мадридский «Атлетико», и прямая замена ему пока так и не была найдена. Согласно сведениям Sport, Хави по-прежнему надеется увидеть в своей команде нового форварда. Каталонский клуб сильно ограничен из-за финансовых сложностей, однако попробует оформить недорогое подписание либо аренду подходящего атакующего футболиста в последние дни зимнего трансферного окна.

В настоящий момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на пять очков.

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