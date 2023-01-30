Тебас: «Барселона» может зарегистрировать новых игроков, но это будет непросто»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовом положении «Барселоны».

В январе каталонский гранд продал в мадридский «Атлетико» Мемфиса Депая, а подписаний пока не совершил. Согласно сведениям испанских СМИ, в последний день трансферного окна «сине-гранатовые» хотели бы оформить трансфер или аренду игрока атаки, если появится такая возможность.

«Да, после ухода Пике и Депая «Барселона» действительно может регистрировать новых игроков, но это непростое решение для клуба. В следующем сезоне дефицит по заработной плате составит около 200 млн евро. Посмотрим, как в «Барселоне» будут его сокращать», – цитирует испанская пресса Тебаса.