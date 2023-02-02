Хави прокомментировал отрыв «Барселоны» от «Реала»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался насчет лидерства своей команды в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Сейчас все складывается отлично. «Барселона» с отрывом лидирует в Ла Лиге. Хотя у «Реала» есть один матч в запасе. Мы хорошо работаем и находимся на правильном пути. Команда сражается в каждом матче и наслаждается своей игрой. Мои подопечные жаждут успеха», - цитирует специалиста Sport.es.

В последнем матче «Барселона» на выезде победила севильский «Бетис» со счетом 2:1. В настоящий момент «сине-гранатовые» опережают идущий вторым «Реал» на восемь баллов.