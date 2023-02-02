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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» во второй раз в сезоне не смогла пробить в створ ворот в первом тайме

02 Февраля 2023 • 00:21 Комментировать
Бетис
1:2
Барселона
окончен

В отложенном матче семнадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» встречается в гостях с «Бетисом», и за весь первый тайм игры каталонцы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот «Бетиса». Такое с командой Хави Эрнандеса случилось во второй раз в сезоне - впервые это было в игре Лиги чемпионов против «Баварии».

Правда, статистика эта несколько обманчива - «Барселона» забила, но гол Рафиньи был отменен арбитром из-за офсайда.

Следить за событиями игры между «Бетисом» и каталонской «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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