«Барселона» попробует подписать звезду ЧМ-2022 в последний день трансферного окна

«Барселона» рассчитывает усилиться в последние часы перед закрытием зимнего трансферного окна.

Каталонский клуб получил разрешение от Ла Лиги на подписание нового футболиста в январе, чем намеревается воспользоваться. Уже во вторник «Барселона» попробует подписать 26-летнего полузащитника сборной Марокко и итальянской «Фиорентины» Софьяна Амрабата, докладывает инсайдер Херард Ромеро. Речь идёт об аренде до конца текущего сезона без возможности выкупа.

Амрабат оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. В его активе 25 матчей за «Фиорентину» в нынешнем сезоне, а также семь поединков на ЧМ-2022, где сборная Марокко сенсационно стала четвёртой.