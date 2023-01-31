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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» попробует подписать звезду ЧМ-2022 в последний день трансферного окна

31 Января 2023 • 00:58 Комментировать
Бетис
...
Барселона
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01.02 23:00

«Барселона» рассчитывает усилиться в последние часы перед закрытием зимнего трансферного окна.

Каталонский клуб получил разрешение от Ла Лиги на подписание нового футболиста в январе, чем намеревается воспользоваться. Уже во вторник «Барселона» попробует подписать 26-летнего полузащитника сборной Марокко и итальянской «Фиорентины» Софьяна Амрабата, докладывает инсайдер Херард Ромеро. Речь идёт об аренде до конца текущего сезона без возможности выкупа.

Амрабат оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. В его активе 25 матчей за «Фиорентину» в нынешнем сезоне, а также семь поединков на ЧМ-2022, где сборная Марокко сенсационно стала четвёртой.

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Барселона Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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