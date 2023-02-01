«Барселона» недовольна правилами Ла Лиги

В «Барселоне» недоумевают относительно требований, предъявляемых Ла Лигой.

Из-за регламента, принятого в испанском футболе, «сине-гранатовые» сильно ограничены на трансферном рынке и испытывают серьёзные трудности с регистрацией новых игроков. Как отмечает Cadena SER, в «Барселоне» считают, что правила Ла Лиги не имеют практической ценности и существуют лишь для того, чтобы усложнять клубам жизнь.

Несмотря на намерения Хави Эрнандеса усилить состав и многочисленные слухи на этот счёт, «Барселона» по-прежнему не совершила ни одного подписания в январе. На выход отправился Мемфис Депай, проданный мадридскому «Атлетико» за 3 млн евро.