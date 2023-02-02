Роберто отказался от нового контракта с «Барселоной» на прежних условиях

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто отказался от продления контракта с каталонской командой.

По информации издания Marca, защитник отказался пролонгировать соглашение с родным клубом на прежних условиях. Сообщается, что 30-летний игрок отклонил предложение о продлении на один год и опцией пролонгации ещё на один сезон при той же зарплате. Известно, что сохранить Роберто в «Барселоне» хочет наставник «блауграны» Хави Эрнандес, поэтому стороны продолжат переговоры.

Напомним, что Серхи выступает за каталонцев с 2010 года, проведя во всех турнирах 334 игры и забив 14 голов. Его контракт с «Барселоной» истекает после нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего защитника в шесть миллионов евро.