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Чемпионат Италии. Серия А

Амрабат настаивает на переходе в «Барселону»

31 Января 2023 • 21:44 Комментировать
Бетис
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Барселона
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Через 23 ч. 41 мин.

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

Итальянский клуб отклонил предложение «сине-гранатовых» по аренде марокканца, но на этом переговоры не прекратились. Один из героев чемпионата мира в Катаре пытается разобраться в ситуации и запрашивает у руководства «Фиорентины» разрешение на трансфер, однако понимает, что добиться перехода будет трудно, докладывает журналист Ферран Мартинес. Сложность осуществления перехода осознают и в «Барселоне».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 26-летнего хавбека сборной Марокко составляет 25 млн евро. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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Барселона Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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