Амрабат настаивает на переходе в «Барселону»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

Итальянский клуб отклонил предложение «сине-гранатовых» по аренде марокканца, но на этом переговоры не прекратились. Один из героев чемпионата мира в Катаре пытается разобраться в ситуации и запрашивает у руководства «Фиорентины» разрешение на трансфер, однако понимает, что добиться перехода будет трудно, докладывает журналист Ферран Мартинес. Сложность осуществления перехода осознают и в «Барселоне».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 26-летнего хавбека сборной Марокко составляет 25 млн евро. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.