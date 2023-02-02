«Барселона» обыграла «Бетис» и набрала 50 очков за первый круг

В отложенном матче семнадцатого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» благодаря голам Рафиньи и Левандовски, на что «Бетис» сумел ответить лишь не очень опасным навесом, который благодаря ротозейству Кунде превратился в автогол.
Но в итоге каталонцы, хотя и получили нервную концовку матча, все-таки отстояли победу и набрали 50 очков после первой половины сезона. В истории клуба такое случалось ранее пять раз, но лишь однажды, в сезоне 2013/2014, «Барселона» не смогла по итогам сезона выиграть чемпионат.
Протокол игры
|65'Рафинья Диас (0:1)
|80'Левандовски Роберт (0:2)
|(1:2) Кунде Жюль85'
Силва Руи•Руибаль Айтор 66'78' (Сабали Юссуф (78') •Песселья Херман•Луис Фелипе• 69'Абнер•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям 90'62' (Гуардадо Андрес (62') • 67'Энрике Луис77' (Родри Родриго (77') •Фекир Набиль63' (Хуанми Мигель (63') •Каналес Серхио•Иглесиас Борха77' (Виллиан Жозе (77')
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Де Йонг Френки•Бускетс Серхио•Педри90' (Кесси Франк (90') •Рафинья Диас80' (Фати Ансу (80') •Левандовски Роберт•Гави84' (Торрес Ферран (84')
01 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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