«Барселона» обыграла «Бетис» и набрала 50 очков за первый круг

В отложенном матче семнадцатого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» благодаря голам Рафиньи и Левандовски, на что «Бетис» сумел ответить лишь не очень опасным навесом, который благодаря ротозейству Кунде превратился в автогол.

Но в итоге каталонцы, хотя и получили нервную концовку матча, все-таки отстояли победу и набрали 50 очков после первой половины сезона. В истории клуба такое случалось ранее пять раз, но лишь однажды, в сезоне 2013/2014, «Барселона» не смогла по итогам сезона выиграть чемпионат.