Тер Штеген повторил рекорд Ла Лиги

Всего лишь семь голов пропустила «Барселона» в первой половине сезона - это второй результат в истории чемпионата Испании. И лишь один раз соперники смогли огорчить Марк-Андре тер Штегена более чем один раз за матч - три из семи мячей влетели в его ворота в ходе поражения в игре с мадридским «Реалом».

Это достижение стало повторением рекорда словенского голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака, который в сезоне 2017/2018 также провел лишь один матч, в котором пропустил более одного мяча за игру, выдав четырнадцать сухих матчей - как и тер Штеген сейчас.

Вторая половина сезона для «Барселоны» начнется с матча с «Севильей».