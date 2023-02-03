Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген повторил рекорд Ла Лиги

03 Февраля 2023 • 00:21 Комментировать
Бетис
1:2
Барселона
окончен

Всего лишь семь голов пропустила «Барселона» в первой половине сезона - это второй результат в истории чемпионата Испании. И лишь один раз соперники смогли огорчить Марк-Андре тер Штегена более чем один раз за матч - три из семи мячей влетели в его ворота в ходе поражения в игре с мадридским «Реалом».

Это достижение стало повторением рекорда словенского голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака, который в сезоне 2017/2018 также провел лишь один матч, в котором пропустил более одного мяча за игру, выдав четырнадцать сухих матчей - как и тер Штеген сейчас.

Вторая половина сезона для «Барселоны» начнется с матча с «Севильей». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген Ян Облак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
2
0
1.42 5.20 7.00
Видео
03.02.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис Кадис
1.47 4.40 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
01:24 · Испания. Ла Лига
Месси: «Барселона – мой дом»
01:05 · Испания. Ла Лига
Бензема поучаствовал в 11 голах в последних 12 матчах за «Реал»
00:56 · Испания. Ла Лига
Бензема досрочно покинул поле из-за травмы
00:43 · Испания. Ла Лига
Милитао рискует пропустить матч с «Ливерпулем»
00:40 · Испания. Ла Лига
Бензема досрочно покинул поле из-за травмы
00:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы
00:21 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген повторил рекорд Ла Лиги
02 Февраля
23:59 · Испания. Ла Лига
Хави учит своего сына гимну «Барселоны» видео
23:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски - самый результативный дебютант «Барселоны» со времён Роналдо
23:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» повторила клубный рекорд по наименьшему количеству голов за первую половину сезона
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 10
22:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с будущим Френки де Йонга
21:41 · Испания. Ла Лига
Мончи: «Я нетипичный спортивный директор, я это знаю»
21:35 · Испания. Ла Лига
Мончи – о «Севилье»: «Команда сейчас выглядит лучше, чем в августе»
21:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Валенсией»
Все новости
Рекомендуем