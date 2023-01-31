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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Наша цель – всегда играть так, как против «Реала»

31 Января 2023 • 20:08 Комментировать
Бетис
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Барселона
1 5.00 X 4.00 2 1.68
01.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, нравится ли ему игра команды после рестарта сезона.

«Мы хорошо сыграли в четырёх матчах и не очень хорошо сыграли в двух матчах. Против «Эспаньола» мы играли очень хорошо, но не выиграли. А против «Жироны» мы не были хороши, но выиграли. 

Наша цель – всегда играть так, как против «Реала». Это была отличная игра. Всем командам сейчас тяжело – посмотрите на «Ливерпуль», «Баварию» или «Милан», - высказался Хави на пресс-конференции.

Напомним, что недавно «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1. Это был первый трофей у руля «сине-гранатовых» для Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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