​Хави: «Наша цель – всегда играть так, как против «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, нравится ли ему игра команды после рестарта сезона.

«Мы хорошо сыграли в четырёх матчах и не очень хорошо сыграли в двух матчах. Против «Эспаньола» мы играли очень хорошо, но не выиграли. А против «Жироны» мы не были хороши, но выиграли.

Наша цель – всегда играть так, как против «Реала». Это была отличная игра. Всем командам сейчас тяжело – посмотрите на «Ливерпуль», «Баварию» или «Милан», - высказался Хави на пресс-конференции.

Напомним, что недавно «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1. Это был первый трофей у руля «сине-гранатовых» для Хави.