«Барселона» разочарована игрой дорогостоящего новичка

Бразильский полузащитник Рафинья Диас может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Diario Sport.

Как стало известно источнику, в стане «сине-гранатовых» недовольны уровнем игры хавбека и все чаще задумываются над его продажей. Если до конца сезона прогресс Рафиньи не будет виден, клуб выставит его на трансфер.

26-летний южноамериканец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом прошлого года. Каталонский клуб приобрел Рафинью у английского «Лидса» за 58 миллионов евро. С полузащитником был подписан контракт до середины 2027 года.