Уйти или остаться: Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

Накануне состоялся матч английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе принимал «Брентфорд». Хозяева отпраздновали победу на классе – 3:0.

После окончания встречи лидер манкунианцев Криштиану Роналду, реализовавший 11-метровый удар, ответил на вопрос журналиста о своей дальнейшей карьере.

«Моя карьера? Я еще не закончил», - ответил 37-летний португалец представителю Sky Sports.

Действующее трудовое соглашение бомбардира с «красными дьяволами» рассчитано до конца сезона-2022/2023. В СМИ гуляет слух о возможном возвращении КриРо в мадридский «Реал», где он провел свои лучшие годы карьеры.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и назвал стоимость нападающего