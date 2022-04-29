Шерингем: «Я хотел бы видеть главным тренером «Манчестер Юнайтед» Почеттино, а не тен Хага»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Тедди Шерингем считает, что наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино подошёл бы манкунианцам больше, чем Эрик тен Хаг.

Напомним, по окончании нынешнего сезона новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет нынешний наставник «Аякса» тен Хаг.

«Я бы предпочёл Почеттино. Мне нравится его стиль игры. Он напоминает стиль «Манчестер Юнайтед», в котором мы играли много лет назад», — приводит слова Шерингема Press Association.

При этом экс-футболист признался, что мало знает о тен Хаге и считает, что голландцу потребуется много времени для устранения беспорядка, который сейчас наблюдается внутри команды.