Рангник возглавит сборную Австрии

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник по окончанию нынешнего сезона возглавит сборную Австрии. Об этом официально сообщает Австрийская федерация футбола.

Напомним, что Рангник пришёл в «Манчестер Юнайтед» в декабре 2021 года. Немец рассчитывал на то, что останется в клубе по истечению срока своего контракта в должности консультанта.

Новым тренером «Манчестер Юнайтед» начиная со следующего сезона станет Эрик тен Хаг, который сейчас пытается выиграть с амстердамским «Аяксом» чемпионский титул в Нидерландах.

Сборная Австрии прошлым летом дошла до ⅛ финала чемпионата Европы, где уступила будущим победителям турнира в лице сборной Италии.