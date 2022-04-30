Австралийский физиотерапевт рассказал о том, как Роналду тренировался уже в 7 часов утра

Австралийский наставник по физической подготовке Скотт Миллер в 2012 году работал с Мамаду Диарра, который перед этим успел поиграть в мадридском «Реале», а в 2012 году уже выступал в «Фулхэме». Тем не менее, Диарра, хоть и покинул «Реал», иногда появлялся в Испании, и в одну из таких поездок Миллер отправился вместе с ним.

Там Диарра, задержавшись на пару дней, решил потренироваться в спортивном центре «Реала», куда по старой памяти его пустили без особых вопросов, благо, Мамаду явился туда рано утром, когда футболистов там еще не было. Или - почти не было...

- Мы приехали туда и я издалека увидел фигуру тренирующегося игрока. Он постоянно бил по воротам. Я спросил Диарра, кто это, и он сказал - это Криштиану Роналду. А на часах было 7:15 утра.

Я спросил Мамаду еще раз - что он там делает, ведь в командах тренировки начинаются в 10 или 11 часов утра, никогда раньше. А тут я в 7 часов утра вижу тренирующегося игрока - мне это показалось странным. А Диарра ответил - да ты не удивляйся, он так делает каждое утро. В семь часов уже на тренировке, - цитирует Миллера Fox Football Podcast.