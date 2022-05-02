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Рой Кин не включил Роналду в топ-5 футболистов, с которыми играл в «МЮ»

02 Мая 2022 • 19:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1.70 4.10 4.70
Через 2 ч. 31 мин.

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал 5 лучших футболистов, с которыми ему довелось поиграть в составе «красных дьяволов». В этом списке не нашлось место нападающему Криштиану Роналду, с которым ирландец успел поиграть в свои последние сезоны за манкунианцев.

В свой список Рой Кин включил таких футболистов, как Пол Скоулс, Эрик Кантона, Денис Ирвин, Райан Гиггз и нападающий Марк Хьюз.

Напомним, что в этом сезоне Роналду довёл своё общее количество голов за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате до 101. Ранее на счету португальского нападающего было 84 мяча в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рой Кин
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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