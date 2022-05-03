Матич последний раз вышел на «Олд Траффорд» в форме «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич покинет клуб в конце нынешнего сезона.

33-летний футболист вышел в стартовом составе «Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги против «Брентфорда» (3:0). На 54-й минуте Матич получил желтую карточку. Всего игрок провел на поле 70 минут, после чего покинул поле, тепло обнявшись с Ральфом Рангником.

Неманья Матич находится в клубе с июня 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 31 встрече и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро, максимальная стоимость игрока была зафиксирована в июле 2015 года – 40 миллионов евро.