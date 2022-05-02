Фернандеш забил за «Манчестер Юнайтед» впервые с февраля

В эти минуты проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Брентфорд».

Уже в начале матча полузащитник манкунианцев Бруно Фернандеш открыл счёт, расстреляв с близкого расстояния голкипера «Брентфорда». Ассистировал ему Энтони Эланга.

«Манчестер Юнайтед» после 35 матчей набрал 55 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» занимает 14-е место, набрав 40 очков.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.