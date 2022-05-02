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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш забил за «Манчестер Юнайтед» впервые с февраля

02 Мая 2022 • 22:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
1.70 4.10 4.70
перерыв

В эти минуты проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Брентфорд».

Уже в начале матча полузащитник манкунианцев Бруно Фернандеш открыл счёт, расстреляв с близкого расстояния голкипера «Брентфорда». Ассистировал ему Энтони Эланга.

«Манчестер Юнайтед» после 35 матчей набрал 55 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» занимает 14-е место, набрав 40 очков.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.


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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 1:0 Брентфорд 1.50 4.70 6.20
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