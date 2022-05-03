Тренер «Брентфорда»: «Проиграли честно»

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал итоги матча и поздравил соперника.

- Стартовали мы хорошо, особенно в первые пять минут, но затем «Манчестер Юнайтед» начал доминировать. Второй тайм был лучше, но все испортил глупый пенальти. Не думаю, что счет отражает реальное соотношение сил, но проиграли мы честно. Любое поражение тоже учит, и сегодняшний матч нас многому научил. - цитирует Франка английское издание Sky Sports.