Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Брентфорда»: «Проиграли честно»

03 Мая 2022 • 00:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
окончен

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал итоги матча и поздравил соперника.

- Стартовали мы хорошо, особенно в первые пять минут, но затем «Манчестер Юнайтед» начал доминировать. Второй тайм был лучше, но все испортил глупый пенальти. Не думаю, что счет отражает реальное соотношение сил, но проиграли мы честно. Любое поражение тоже учит, и сегодняшний матч нас многому научил. - цитирует Франка английское издание Sky Sports.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Юнайтед 3:0 Брентфорд 1.70 4.10 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
00:59 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш забил свой 50-й гол за «Манчестер Юнайтед»
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» стал уже 21-й командой кряду, которая уступила «МЮ» в своём первом же матче на «Олд Траффорд»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Рангник «Одно из лучших выступлений года»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда»: «Проиграли честно»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Хотелось сыграть достойно»
00:10 · Англия. Премьер-лига
Матич последний раз вышел на «Олд Траффорд» в форме «МЮ»
00:05 · Англия. Премьер-лига
Эксперты оценили шансы попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов 1
00:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду повторил свой голевой успех за «Манчестер Юнайтед» образца сезона 2008/09 1
02 Мая
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» наконец-то заиграл и разгромил «Брентфорд» 8
23:43 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд высказался о работе с Клоппом
23:21 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал о своей роли в «Манчестер Юнайтед» после ухода с поста главного тренера
23:07 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» повторил достижение «Манчестер Сити» 20-летней давности
22:54 · Англия. Премьер-лига
Райс может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш забил за «Манчестер Юнайтед» впервые с февраля
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ювентус» хотят подписать Лингарда
Все новости
Рекомендуем