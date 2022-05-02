​Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» онлайн

В понедельник вечером в 35-м туре Английской премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Поединок на «Олд Траффорд» стартует в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Юнайтед» набрал одно очко в трёх последних матчах Премьер-лиги и теперь всерьёз не борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Задача «красных дьяволов», судя по всему, сводится к попаданию в Лигу Европы. В понедельник манкунианцам важно обыграть «Брентфорд» на поле родного «Олд Траффорд».