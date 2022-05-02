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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» онлайн

02 Мая 2022 • 04:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1.75 4.00 4.50
Через 16 ч. 18 мин.

В понедельник вечером в 35-м туре Английской премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Поединок на «Олд Траффорд» стартует в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Юнайтед» набрал одно очко в трёх последних матчах Премьер-лиги и теперь всерьёз не борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Задача «красных дьяволов», судя по всему, сводится к попаданию в Лигу Европы. В понедельник манкунианцам важно обыграть «Брентфорд» на поле родного «Олд Траффорд».

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Манчестер Юнайтед Брентфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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02.05  22:00 Манчестер Юнайтед ... Брентфорд 1.50 4.70 6.20
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