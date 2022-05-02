Рангник рассказал о своей роли в «Манчестер Юнайтед» после ухода с поста главного тренера

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своём будущем после ухода со своего поста на должность консультанта в команде.

«Для меня будет такой же привилегией продолжать участвовать в будущем в роли консультанта, и я полон решимости сделать все возможное на этой должности и помочь поднять этот клуб до высот, которых он заслуживает», - приводит слова тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Летом этого года Рангник покинет должность главного тренера «МЮ» и станет консультантом в команде и будет совмещать работу наставником в сборной Австрии.

«Манчестер Юнайтед» после 35 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков. Команда рискует не попасть в топ-4 АПЛ, и в следующем сезоне «красные дьяволы», вероятнее всего, не сыграют в Лиге чемпионов.