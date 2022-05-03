Бруну Фернандеш: «Хотелось сыграть достойно»

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш пояснил, что его команда сыграла достойно потому что намерена завершить сезон на мажорной ноте.

- Последняя домашняя игра сезона, мы хотели хороший результат и хорошую игру. Сезон сложился не лучшим образом, но последнюю игру надо было сыграть хорошо. Поклонники клуба, в отличие от нас, были на высоте всегда. Теперь будем думать о следующем сезоне и о возможных победах, - цитирует футболиста издание Sky Sports.