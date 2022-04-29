Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера сборной Австрии.

«Рангник считается хорошим специалистом. Он работал с командами из Германии и Австрии, то есть он привык к немецкому футболу. Он - приверженец их стиля игры. Думаю, он знает, что делать с перспективной командой, как с ней работать. Сейчас он освободится. Наверное в сборной Австрии считают, что Рангник - тот тренер, который может вывести их на новый уровень. Плюс ему подходит футбольный стиль этой команды, их структура и их подход к игре.

Что касается его работы в «Манчестер Юнайтед», то здесь можно сказать, что это другой уровень. Команда играет, но это Английская премьер-лига, там совсем другой футбол. К тому же он взял команду по ходу сезона. Не каждый бы тренер пошёл в клуб в середине сезона. Сразу было понятно, что чемпионами стать не получится, но и в Лигу чемпионов теперь тоже попасть сложно будет. Этот сезон Рангник просто доработает в «МЮ», а потом уже будет начинать свой новый путь», - сказал Сенников.