«Брентфорд» стал уже 21-й командой кряду, которая уступила «МЮ» в своём первом же матче на «Олд Траффорд»

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. «Брентфорд» стал уже 21-й командой кряду, которая, впервые приехав на «Олд Траффорд» для участия в матче английской Премьер-лиги, проиграла его.

Серия началась в апреле 1997 года, когда «Дерби Каунти» неожиданно сумел победить «Манчестер Юнайтед», в ту пору не знавшего себе равных в чемпионате. Все последующие новички АПЛ, в общем количестве 21-й команды, приезжавшие на «Олд Траффорд», проигрывали. В том числе и сегодня «Брентфорд».