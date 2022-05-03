Эксперты оценили шансы попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов

Эксперты букмекерских контор оценили шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в зону Лиги чемпионов.

Чтобы попасть в главный еврокубок «красным дьяволам» необходимо оказаться в четвёрке лучших команд АПЛ по итогам текущего сезона. Вероятность такого события составляет менее 3%.

На счету «МЮ» на текущий момент 58 очков и две игры до завершения чемпионата, «Арсенал», идущий на четвёртом месте, имеет 63 очка и четыре игры в запасе.

Также конкурентом «Ман Юнайтед» является лондонский «Тоттенхэм» с 61 баллом и четырьмя играми в запасе.