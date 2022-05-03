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Рангник рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для успеха

03 Мая 2022 • 09:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
окончен

Немецкий специалист Ральф Рангник, который дорабатывает свой срок на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал, чего не хватает «красным дьяволам» для успеха.

«Команде нужны минимум два качественных современных нападающих. Это поможет нам добиться лучших результатов. Взгляните на наших конкурентов – у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» есть пять-шесть таких игроков, а у нас нет такого разнообразия», - цитирует немца Goal.com.

В последнем матче «МЮ» крупно одолел «Брентфорд» со счетом 3:0. Манкунианцы идут на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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