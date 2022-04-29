Антон Фердинанд: «На месте Райса я бы не переходил в «МЮ»

Бывший защитник «Вест Хэма» Антон Фердинанд предостерёг вице-капитана «молотобойцев» Деклана Райса от перехода в «Манчестер Юнайтед». Англичанин заявил, что на месте полузащитника даже не рассматривал бы переезд на «Олд Траффорд» в качестве варианта для продолжения карьеры.

«На месте Райса я бы не переходил в «Манчестер Юнайтед». Я бы подождал несколько лет и посмотрел на то, как справляется тен Хаг. Если Эрик сумеет воплотить в клубе те идеи, которые ему удалось внедрить в «Аяксе», то переход в «МЮ» был бы неплохим вариантом. В другом случае я бы даже не задумывался о трансфере в этот клуб», – цитирует Фердинанд The Sun.

Напомним, что Антон Фердинанд является родным братом бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.