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Фердинанд: «Во время тренировок Фергюсона больше беспокоили скачки»

03 Мая 2022 • 11:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
окончен

Выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год Рио Фердинанд поведал любопытную деталь про тренировочные процессы в бытность его игроком. Тогда клуб тренировал легендарный Алекс Фергюсон, но, по словам Фердинанда, его участие в тренировках было минимальным.

Дело в том, что Фергюсон интересовался и другими вещами, уделяя им время даже во время тренировочных занятий. В частности, скачками.

- Ферги фактически не участвовал на тренировках. Конечно же, он объяснял план заданий и давал указания своему штабу. Потом он отходил в сторону, следил за происходящим, но постоянно висел на телефоне, общался со своим ставочным агентом, на какую лошадку сделать ставку. Это занимало все его внимание, - рассказал Фердинанд в своем видео ютуб-подкасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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