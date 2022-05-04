Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду опровергает, что после матча с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил»

04 Мая 2022 • 11:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
окончен

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опровергает, что после матча АПЛ с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил».

После поединка с «Брентфордом» футболисты «Юнайтед» сделали круг по стадиону для того, чтобы поблагодарить болельщиков. В одном из эпизодов Роналду повернулся в камеру и сказал фразу «Я ещё не закончил». Через несколько дней после этого 37-летний футболист зашёл в комментарии одного из фан-аккаунтов и неожиданно заявил, что не говорил эту фразу.

Напомним, что действующее соглашение португальского футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до июня 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
13:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Брайтона» назвал тен Хага идеальным тренером для «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет переговорить с тен Хагом, прежде чем принять решение о будущем
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался Лукаку
11:39 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал игрока «Ливерпуля», который не должен был выходить в игре с «Вильярреалом»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду опровергает, что после матча с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предсказал победу «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
11:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Я действительно сочувствую Лукаку
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет остаться в Европе
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо
10:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб
Все новости
Рекомендуем