Роналду опровергает, что после матча с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил»

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опровергает, что после матча АПЛ с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил».

После поединка с «Брентфордом» футболисты «Юнайтед» сделали круг по стадиону для того, чтобы поблагодарить болельщиков. В одном из эпизодов Роналду повернулся в камеру и сказал фразу «Я ещё не закончил». Через несколько дней после этого 37-летний футболист зашёл в комментарии одного из фан-аккаунтов и неожиданно заявил, что не говорил эту фразу.

Напомним, что действующее соглашение португальского футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до июня 2023 года.