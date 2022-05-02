«Манчестер Юнайтед» наконец-то заиграл и разгромил «Брентфорд»

После трёх неудач подряд «Манчестер Юнайтед» порадовал своих болельщиков хорошей игрой. «Красные дьяволы» устроили «Брентфорду» разгром, хорошо используя свои моменты. Уже в дебюте Энтони Эланга здорово прострелил вдоль ворот, и Бруну Фернандеш не мог не забить. На 45-й минуте Криштиану Роналду в контратаке удвоил счет, но все же был офсайд. Португалец, лучший игрок команды в апреле, мог забить с игры и по правилам, но голкипер перевел мяч в перекладину. Неугомонный Роналду все же заработал пенальти и четко его реализовал. Точку поставил Рафаэль Варан, здорово сыгравший головой после корнера - 3:0.
«МЮ» шестой, при этом подняться выше будет сложно, ведь у конкурентов по два матча в запасе. «Брентфорд» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну9'
|(2:0) Роналду Криштиану61'
|(3:0) Варан Рафаэль72'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Линделоф Виктор•Теллес Алекс•Мактоминай Скотт•Матич Неманья 54' 71' (Фред Сантос ( 71') •Эланга Энтони 75' (Джонс Фил ( 75') •Мата Хуан 75' (Кавани Эдинсон ( 75') •Фернандеш Бруну•Роналду Криштиану
Райя Давид•Расмуссен Мадс•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Бех Мадс•Генри Рико•Янельт Витали 71' (Йенсен Матиас ( 71') •Норгор Кристиан 71' (Дасилва Джошуа ( 71') •Эриксен Кристиан•Мбеумо Брайан 76' (Висса Йоан ( 76') •Тони Айвен
02 мая. Стадион "Олд Траффорд".