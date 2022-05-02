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«Манчестер Юнайтед» наконец-то заиграл и разгромил «Брентфорд»

02 Мая 2022 • 23:51 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
окончен

После трёх неудач подряд «Манчестер Юнайтед» порадовал своих болельщиков хорошей игрой. «Красные дьяволы» устроили «Брентфорду» разгром, хорошо используя свои моменты. Уже в дебюте Энтони Эланга здорово прострелил вдоль ворот, и Бруну Фернандеш не мог не забить. На 45-й минуте Криштиану Роналду в контратаке удвоил счет, но все же был офсайд. Португалец, лучший игрок команды в апреле, мог забить с игры и по правилам, но голкипер перевел мяч в перекладину. Неугомонный Роналду все же заработал пенальти и четко его реализовал. Точку поставил Рафаэль Варан, здорово сыгравший головой после корнера - 3:0.

«МЮ» шестой, при этом подняться выше будет сложно, ведь у конкурентов по два матча в запасе. «Брентфорд» - 14-й.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:0Брентфорд
(1:0) Фернандеш Бруну9'   
(2:0) Роналду Криштиану61'   
(3:0) Варан Рафаэль72'   
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльЛинделоф ВикторТеллес АлексМактоминай СкоттМатич Неманья   54'  71' (Фред Сантос (  71') Эланга Энтони  75' (Джонс Фил (  75') Мата Хуан  75' (Кавани Эдинсон (  75') Фернандеш БрунуРоналду Криштиану
Запасные: Гарначо АлехандроБайи ЭрикРэшфорд МаркусЛингард ДжессиСанчо ДжедонХендерсон ДинФернандес Альваро
Райя ДавидРасмуссен МадсАйер КристофферЯнссон ПонтусБех МадсГенри РикоЯнельт Витали  71' (Йенсен Матиас (  71') Норгор Кристиан  71' (Дасилва Джошуа (  71') Эриксен КристианМбеумо Брайан  76' (Висса Йоан (  76') Тони Айвен
Запасные: Баптист ШендонЖанвье ЖульянФернандес Альваро IIIСтевенс ФинлиФосу ТарикЯнг-Кумбз Натан
02 мая. Стадион "Олд Траффорд".

 

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окончен Манчестер Юнайтед 3:0 Брентфорд 1.70 4.10 4.70
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