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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Продолжается удивительная 38-летняя серия «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2022 • 11:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
окончен

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Уже на девятой минуте Бруну Фернандеш прервал свою безголевую серию и вывел свой клуб вперед. На перерыв «Манчестер Юнайтед» также ушел, лидируя в счете, а в итоге выиграл 3:0.

Удивительно, но «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии, если ведет в счете к перерыву, с далекого мая 1984 года!

Сейчас «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, у них остались два матча, чтобы исправить свое положение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд
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