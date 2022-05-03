Продолжается удивительная 38-летняя серия «Манчестер Юнайтед»

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Уже на девятой минуте Бруну Фернандеш прервал свою безголевую серию и вывел свой клуб вперед. На перерыв «Манчестер Юнайтед» также ушел, лидируя в счете, а в итоге выиграл 3:0.

Удивительно, но «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии, если ведет в счете к перерыву, с далекого мая 1984 года!

Сейчас «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, у них остались два матча, чтобы исправить свое положение.