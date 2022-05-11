Матич признался, что сказал ему Роналду в последней игре на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич признался журналистам, что совершил круг почёта в последней домашней игре из-за слов Роналду.

«Я хотел уйти с поля как можно скорее, потому что не люблю находиться в центре внимания, но Роналду сказал мне: «Подожди, что ты делаешь? Вернись», - рассказал Матич.

Игроки «МЮ» совершили круг почета после домашнего матча с «Брентфордом», в котором они одержали победу со счетом 3:0. Матич также отметил, что хотел бы остаться замеченным в истории клуба.

«Я хотел оставить след в этом клубе после Неманьи Видича, который сделал это первым. Но все прекрасное имеет конец. Надеюсь, что кто-то еще из Сербии продолжит эту традицию», - сказал Матич.

Матич пришел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в 2017 году и провел за клуб 5 сезонов, сыграв 128 игр в АПЛ, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.