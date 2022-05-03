Роналду опубликовал эмоциональный пост

Главная звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Брентфордом» в поединке 35-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы выиграли со счетом 3:0, в активе 37-летнего португальца гол с пенальти.

«Прекрасное ощущение поддержки на «Олд Траффорд». Благодарю наших поклонников, которые не бросили команду в этом нелегком сезоне. Спасибо, парни! Вы очень важны для нас! У нас только одна цель – становиться лучше, чтобы добиться славы для «Юнайтед»!», - написал КриРо в соцсети.

После 36 матчей «МЮ» занимает шестое место в Премьер-лиге.

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