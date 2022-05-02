Роналду - лучший игрок месяца в «МЮ» по мнению болельщиков

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в апреле.

Пять голов Криштиану Роналду в четырех играх принесли ему вторую подряд награду лучшего игрока месяца и четвертую в этом сезоне. Конкурентами Роналду за награду были Неманья Матич и Давид де Хеа, но он стал явным победителем с 74 процентами голосов, сообщает официальный сайт клуба.

37-летний нападающий в этом сезоне принял участие в 37 матчах, забил 23 мяча и отдал три голевые передачи во всех турнирах.

После 35-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 55 очков.