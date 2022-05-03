Рангник «Одно из лучших выступлений года»

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что его команда сыграла одну из лучших игр в текущем сезоне.

- Мы контролировали матч, а в плане владения мячом это была вообще одна из лучших игр нынешнего сезона. Именно такой футбол мы бы и хотели показывать нашим поклонникам. Это была заслуженная победа, и мы могли забить еще два или три мяча. Очень рад, что забил Бруну, и сыграл он тоже лучше, чем в некоторых предыдущих матчах, - цитирует Франка английское издание Sky Sports.