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Тен Хаг попросил руководство «МЮ» не отвлекать его от работы

29 Апреля 2022 • 17:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1.75 3.95 4.50
02.05 22:00

Главный тренер «Аякса» попросил руководство «Манчестер Юнайтед» не мешать ему во время подготовки к матчам Эредивизии.

Боссы «Манчестер Юнайтед» получили строгие инструкции не беспокоить нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага за 48 часов до игр «Аякса», сообщает ESPN.

Тен Хаг подписал трехлетний контракт с  английским клубом и уже принимает участие в принятии ключевых решений в преддверии следующего сезона.

Но поскольку «Аякс» все еще охотится за титулом Эредивизии, официальным лицам «Юнайтед» сказали, что они не должны отвлекать 52-летнего специалиста от подготовки к играм.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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