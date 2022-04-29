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Смородская прокомментировала назначение Рангника на пост главного тренера сборной Австрии

29 Апреля 2022 • 17:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1.75 3.95 4.50
02.05 22:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о назначении главным тренером сборной Австрии Ральфа Рангника.

«Это назначение говорит о том, что в Австрии некого больше назначать. Наверное, его приглашают не за большие деньги, или потому что он немец. Может, это имеет значение», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс». Она отметила, что в «Манчестер Юнайтед» он полностью потерял свою репутацию, не показав ничего с довольно качественным составом.

Немецкий специалист покинет «МЮ» после окончания сезона, но останется его консультантом. Ранее Рангник работал в системе «Локомотива», занимая пост руководителя по спорту и развитию клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Ольга Смородская
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