Смородская прокомментировала назначение Рангника на пост главного тренера сборной Австрии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о назначении главным тренером сборной Австрии Ральфа Рангника.

«Это назначение говорит о том, что в Австрии некого больше назначать. Наверное, его приглашают не за большие деньги, или потому что он немец. Может, это имеет значение», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс». Она отметила, что в «Манчестер Юнайтед» он полностью потерял свою репутацию, не показав ничего с довольно качественным составом.

Немецкий специалист покинет «МЮ» после окончания сезона, но останется его консультантом. Ранее Рангник работал в системе «Локомотива», занимая пост руководителя по спорту и развитию клуба.