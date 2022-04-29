Гарначо поделился эмоциями от своего дебюта за «Манчестер Юнайтед»

17-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился эмоциями от своего дебюта в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Я мечтал об этом моменте с четырёх лет. Я хотел бы поблагодарить всех в клубе за предоставленную мне возможность, а также мою семью, друзей и болельщиков за постоянную поддержку», — написал Гарначо в своих социальных сетях.

После 35 проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёрки сильнейших на пять очков. До конца турнира манкунианцам осталось провести три игры. Следующий матч подопечных Ральфа Рангника запланирован на 2 мая против «Брентфорда».