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Гарначо поделился эмоциями от своего дебюта за «Манчестер Юнайтед»

29 Апреля 2022 • 12:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1.70 4.00 4.60
02.05 22:00

17-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился эмоциями от своего дебюта в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Я мечтал об этом моменте с четырёх лет. Я хотел бы поблагодарить всех в клубе за предоставленную мне возможность, а также мою семью, друзей и болельщиков за постоянную поддержку», — написал Гарначо в своих социальных сетях.

После 35 проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёрки сильнейших на пять очков. До конца турнира манкунианцам осталось провести три игры. Следующий матч подопечных Ральфа Рангника запланирован на 2 мая против «Брентфорда».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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