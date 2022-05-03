Бруну Фернандеш забил свой 50-й гол за «Манчестер Юнайтед»

В последнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с крупным счетом «Брентфорд», забив сопернику три безответных мяча. Один из них забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш, который до этого не мог поразить ворота соперника с февраля.

Именно гол Фернандеша в итоге стал победным - он открыл счет в матче. Для португальца это был 50-й гол в составе «Манчестер Юнайтед», с учетом всех турниров - и с момента своего дебюта в составе клуба в феврале 2020 года он с большим преимуществом является лучшим бомбардиром клуба за это время.

Второй в этой классификации, Маркус Рэшфорд, забил за это же время лишь 29 голов.