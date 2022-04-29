Каким форвардом укрепится «Манчестер Юнайтед» при новом тренере

Очевидно, что летом главной целью «Манчестер Юнайтед» будет центральный нападающий. В прессе называются несколько фамилий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» суммирует слухи.

«Манчестер Юнайтед» больше не участвует в гонке за Эрлингом Холанном. Норвежец явно стремится играть в Лиге чемпионов и скорее окажется в другом клубе города. Тем не менее «красным дьяволам» нужен другой форвард: Эдинсон Кавани летом, видимо, покинет «Олд Траффорд», одного же Криштиану Роналду точно не хватит.

Сейчас главной целью называется Дарвин Нуньес. В текущем сезоне уругваец, которому летом исполнится 23 года, забивает пачками во всех турнирах. В 26 матчах чемпионата Португалии на его счету 25 голов, добавим к этому 6 точных ударов в 10 поединках Лиги чемпионов. Нуньес физически крепок и при этом довольно быстрый. К тому же уругваец довольно хладнокровен в решающих моментах, что позволяет ему реализовывать шансы.

С учётом молодости и количества голов за Нуньесом следят многие топ-клубы. Тот же «Манчестер Сити» вроде бы смотрит за уругвайцем на случай, если Холанн всё же предпочтёт продолжить карьеру где-то ещё. Также Нуньес входит в область интересов «Барселоны», «ПСЖ», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Баварии» и «Атлетико». Тем не менее, кажется, «МЮ» имеет хорошие шансы подписать уругвайца, так как на «Олд Траффорд», в отличие от других команд, ему точно уготована роль главного нападающего.

Хотя Нуньес и является главной целью «МЮ», в клубе смотрят и на других кандидатов. Традиционно в этом списке есть Гарри Кейн. Правда, кажется, что покупка 28-летнего форварда маловероятна. Кейн старше, но при этом его трансфер всё равно будет более дорогим. Если Нуньес оценивается в 130 миллионов евро, то «Тоттенхэм» за своего капитана попросит намного больше, если вообще захочет продавать, вспоминая историю прошлого лета и несостоявшегося трансфера в «Манчестер Сити». Кроме того, не очень понятно, зачем Кейну самому переезжать на «Олд Траффорд», ведь сейчас «МЮ» не имеет серьёзных преимуществ перед «Тоттенхэмом».

Также в списке упоминается Себастьян Алле. Правда, это скорее похоже на вымысел журналистов, основанный на догадках. Ивуариец в этом сезоне под руководством тен Хага забил уйму мячей в «Аяксе», из чего сделали вывод, что наставник может забрать форварда с собой в Манчестер. Однако 27-летний Алле уже пробовал себя в Англии, и у него в «Вест Хэме» не получилось, так что, вероятно, в «МЮ» делать ставку на этого форварда не будут.

Ранее сообщалось об интересе «МЮ» к Кристоферу Нкунку. В этом сезоне французский форвард много матчей провёл именно на позиции центрального нападающего в «Лейпциге». Однако в последнее время разговоры об интересе к нему поутихли. Да и, пожалуй, Нкунку, если уж и покупать, то лучше использовать не как ярко выдвинутого форварда, а как футболиста, действующего в оттяжке. По ходу матча француза можно будет выдвигать на переднюю линию, но «МЮ» всё же нужен другой профильный форвард.

В общем, Нуньес выглядит главным фаворитом для «МЮ» на приобретение. При этом с запасным вариантом всё не столь очевидно. С другой стороны, «красные дьяволы» могут предложить уругвайцу всё сразу и сейчас, в то время как другие претенденты вряд ли будут так же конкретны.

Роман Андреев