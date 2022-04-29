Рангник будет совмещать работу в сборной Австрии с должностью консультанта в «МЮ»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник останется в клубе на должности консультанта вопреки назначению в сборную Австрии. Ранее стало известно, что немец подписал двухлетний контракт со сборной Австрии, но при этом «красные дьяволы» официально подтвердили, что Рангник будет совмещать работу в сборной с должностью консультанта в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Рангника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» заменит Эрик тен Хаг, который пока что доигрывает сезон с амстердамским «Аяксом», который борется за чемпионство в Эредивизии.

До декабря 2021 года Рангник работал директором по развитию спорта в московском «Локомотиве».