«Манчестер Юнайтед» ищет вратаря на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» определился еще с одной позицией, которая нуждается в усилении. В свете возможного ухода резервного голкипера Дина Хендерсона, клуб начал подыскивать варианты на роль сменщика Давида де Хеа, так как главный тренер Ральф Рангник не хочет оставаться с одним лишь вратарем высокого уровня в составе.

Как сообщает местное издание Daily Star, приоритетной кандидатурой для манкунианцев является представитель «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Согласно источнику, его также рассматривают как будущего первого номера команды, если де Хеа откажется продлевать контракт и покинет Манчестер летом 2023 года. Потенциальный трансфер оценивается в 50 миллионов евро.