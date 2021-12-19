Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился со своей позицией касательно полузащитника команды Поля Погба, который до сих пор не принял решение о своем будущем.

Как уверяет издание Gazzetta dello Sport, немецкий специалист не считает, что футболист заслужил новый контракт. В первую очередь наставнику не понравилось отношение Погба к процессу восстановления от своей травмы. Вторым же аспектом являются манипуляции его агента Мино Райолы, пытающимся привлечь внимание к хавбеку и возвысить требования по зарплате.

Согласно источнику, свое решение Рангник может изменить только при условии, если Погба впечатлит его своей игрой во второй половине сезона. В противном случае он будет советовать руководству распрощаться с французом, даже когда перейдет на должность консультанта в клубе.