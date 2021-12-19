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В «Манчестер Юнайтед» определились с преемником Рангника

19 Декабря 2021 • 18:53 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Как было известно ранее, следующим летом руководство «Манчестер Юнайтед» планирует пригласить на должность главного тренера нового специалиста, если Ральф Рангник за несколько месяцев работы с командой не продемонстрирует сверхвыдающихся результатов.

По информации британского издания Daily Express, в клубе уже определились с главной кандидатурой. Возможным преемником Рангника должен стать нынешний наставник «Спортинга» Рубен Аморим.

Примечательно, что «МЮ» обратил свое внимание на португальца именно по совету Рангника, а в последние несколько недель владельцы активно изучали его резюме. Англичанам понравился тот стиль, который своим командам пытается привить Аморим.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
19 Декабря 2021 в 19:21
Гасперини или Лёв как по мне были бы отличным тренерами для МЮ
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