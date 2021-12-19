В «Манчестер Юнайтед» определились с преемником Рангника

Как было известно ранее, следующим летом руководство «Манчестер Юнайтед» планирует пригласить на должность главного тренера нового специалиста, если Ральф Рангник за несколько месяцев работы с командой не продемонстрирует сверхвыдающихся результатов.

По информации британского издания Daily Express, в клубе уже определились с главной кандидатурой. Возможным преемником Рангника должен стать нынешний наставник «Спортинга» Рубен Аморим.

Примечательно, что «МЮ» обратил свое внимание на португальца именно по совету Рангника, а в последние несколько недель владельцы активно изучали его резюме. Англичанам понравился тот стиль, который своим командам пытается привить Аморим.